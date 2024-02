Le debrief Bourse du 28 février : le CAC 40 hésite, proche de son plus-haut

information fournie par Boursorama • 28/02/2024 à 18:00

On parlait de parcours en dents de scie hier, et bien c'est encore le cas aujourd'hui avec un CAC 40 qui a zigzagué toute la journée pour finir par ne pas choisir et finir presque à l'équilibre, à +0,08% vers les 7.954 points et 2,7 milliards d'euros échangés. Des volumes moins fournis qu'en fin de semaine dernière.

Outre-Atlantique, la seconde estimation de la croissance américaine au 4e trimestre 2023 a été légèrement abaissée de 3,3% à 3,2%. Les marchés eux se replient avec un Dow Jones à -0,46% à 18h et un Nasdaq à -0,25%. A noter qu'Ebay grimpe de 8% après avoir présenté des résultats et des objectifs meilleurs qu'anticipé.

Valeurs en hausse

Coface a assuré aujourd'hui sur le SBF 120 ! L'assureur-crédit a annoncé un résultat opérationnel 2023 à 362,9 millions d'euros, en hausse de 1,6% à périmètre et changes courants. Son résultat net part du groupe est, lui, stable à 240,5 millions.

Derrière, Interparfums était aussi en odeur de sainteté pour les investisseurs, grâce aussi, à de bons chiffres annuels, meilleurs que prévu : un résultat opérationnel courant de plus de 160 millions d'euros, en hausse de 16% et une marge opérationnelle courante de 20,1% sur l'exercice, contre 19,6% en 2022. L'entreprise prévoit de verser à ses actionnaires un dividende de 1,15 euro par action, en augmentation de 20%, ainsi qu'une nouvelle attribution gratuite d'actions, pour la 25e année consécutive, à raison d'une action attribuée pour dix détenues.

Atos aussi s'apprécie alors qu'il a annoncé ce à quoi tout le monde s'attendait un petit peu : la fin des négociations exclusives entamées avec la société EPEI, propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, pour la cession de sa branche Tech Foundations.

Sur le CAC 40, c'est Airbus qui prenait de l'altitude. Le géant européen de l'aviation qui a annoncé un partenariat avec la compagnie aéronautique LCI dans le domaine des hélicoptères.

Enfin sur le SRD, c'est la biotech OSE Immuno qui s'envole suite à la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe biopharmaceutique américain AbbVie.

Valeurs en baisse

Teleperformance ne répondait plus aujourd'hui. Un temps suspendu, l'action finit en baisse de 14% après avoir lâché jusqu'à 28% à mi-séance. Le groupe a expliqué que ce fort mouvement sur le titre avait été causé par "une action de communication en provenance d'un acteur du secteur financier" ayant annoncé "une automatisation élevée de ses processus dans le domaine de la relation clients (chat)". La direction de Teleperformance qui indique que "l'activité actuelle du groupe ne reflète en aucun cas les conclusions négatives qui pourraient être tirées des évolutions technologiques évoquées dans cette communication." Hier Klarna, une fintech suédoise, avait en effet communiqué autour de son assistant IA alimenté par OpenAI. Selon elle, cet assistant a cumulé 2,3 millions de conversations en l'espace d'un mois, soit les deux tiers des discussions du service client de Klarna. Cet outil réalise le travail de 700 agents à temps plein avec le même score de satisfaction client que les agents humains, selon la fintech.

Séance compliquée aussi pour Worldline. Le spécialiste des paiements a fait état d'une hausse de 6% de son chiffre d'affaires annuel, indiquant toutefois que le résultat net part du groupe avait reculé en raison une dépréciation pour écart d'acquisition d'une valeur de 1,15 milliard d'euros liée à ses activités de services aux commerçants.

Enfin sur le SRD, Casino cédait 21,8%. Le distributeur a publié une perte nette de 5,7 milliards d'euros en 2023. Le groupe a renoncé à ses objectifs de résultats à horizon 2028 et s'est abstenu d'établir de nouvelles perspectives pour 2024 en raison du changement de contrôle au niveau de son actionnariat.