Le debrief Bourse du 25 janvier : le CAC 40 termine sans tendance après la BCE

information fournie par Boursorama • 25/01/2024 à 18:00

Malgré une courbe qui a un peu la forme d'un V sur la séance du jour, le CAC 40 termine finalement sans tendance : +0,11% vers les 7.464 points et 2,6 milliards d'euros échangés. Le rendez-vous de la journée, voire de la semaine concernait la politique monétaire. Sans grande surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son taux de dépôt à 4%, dans un contexte où la désinflation se poursuit en zone euro tandis que les perspectives de croissance à court terme demeurent moroses.

Les marchés américains ne se posent pas autant de questions. A 17h45, le Dow Jones est à +0,3%, le Nasdaq à +0,6%. Des investisseurs qui apprécient notamment les chiffres de la croissance US. En première lecture, celle-ci ressort à +3,3% en rythme annualisé au 4e trimestre, après 4,9% au 3e trimestre. C'est bien mieux que les 2% attendus et cela confirme le scénario de l'atterrissage en douceur espéré par la Fed. Côté actions, grosse panne de batterie pour Tesla : -10,4% pour des résutlats trimestriels et des perspectives décevants : Le fabricant de véhicules électriques a prévenu hier soir qu'il fallait s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses livraisons de véhicules en 2024.

Valeurs en hausse

VusionGroup (l'ancien SES Imagotag) a dominé les débats aujourd'hui. Le groupe a publié un chiffre d'affaires retraité 2023 de 805,1 millions d'euros, en croissance de 30%.

Sur le CAC 40, c'est Publicis qui se distingue. Il a dévoilé de manière anticipée un revenu net en croissance de 4,2% à 13,1 milliards d'euros pour 2023, sa croissance organique s'élevant à 6,3%, soit au-dessus de sa fourchette-cible de 5,5-6% qui avait été relevée en octobre dernier. Le groupe a également précisé qu'il prévoyait d'investir 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour "devenir le premier système intelligent du secteur grâce à l'IA".

Airbus, Edenred et Capgemini sont aussi bien orientés.

Valeurs en baisse

Prises de bénéfices sur Teperformance qui met fin à sa séquence de cinq séances de hausse consécutives.

Derrière tant Forvia que Valneva et Voltalia restent sous pression.

Sur le CAC 40, outre Teleperformance, ça cale aussi pour Renault, Kering et Sanofi.

LG (redaction@boursorama.fr)