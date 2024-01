Le debrief Bourse du 24 janvier : Paris en hausse mais...

information fournie par Boursorama • 24/01/2024 à 18:00

C'est l'alternance parfaite en ce moment à Paris. Une séance de hausse, une séance de baisse. Aujourd'hui, on a donc eu droit à une progression de 0,91% du CAC 40 vers les 7.456 points et 3 milliards d'euros échangés, sous un flot de publications nationales et internationales, dont celles du néerlandais ASML. L'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs qui a gagné près de 10% grâce à un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes. D'ailleurs, notre indice national est distancé par l'AEX 25 qui prend plus de 2,5% ou encore le DAX qui est à +1,6%.

Les marchés américains sont, eux, toujours sur le toit du monde : nouveau record pour le S&P 500, le Nasdaq est lui proche des sommets. Il gagne 0,9% à 17h45, porté notamment par Netflix. Le groupe de streaming qui grimpe de 11,5% après avoir annoncé un bénéfice net par action de 2,11 dollars au 4e trimestre 2023, contre 0,12 dollar au 4e trimestre 2022, avec une marge opérationnelle passant de 7 à 16,9%. Son nombre d'abonnés a grimpé de 12,8% et atteint désormais 260 millions. Ce soir on surveillera les chiffres de Tesla. Le Dow Jones est lui à +0,4% malgré des déceptions notamment sur les chiffres de Dupont (-11%)

Valeurs en hausse

Imerys se distingue. Le spécialiste de la valorisation des minéraux bénéficie d'un avis favorable d'Oddo BHF qui reste à "surperformance" sur le titre mais avec un objectif de cours remonté de 55 à 67 euros. Le courtier souligne l'avenir "radieux" qui se profile pour Quartz Corporation, la coentreprise qu'Imerys a créée en 2011 avec Norsk Mineral dans le domaine de l'extraction et de la transformation du quartz de haute pureté. "La valorisation de la Quartz Corporation devrait réveiller la belle endormie et pour de bon cette fois", conclut Oddo.

Le cours d'Atos ressemble, lui, toujours à un grand huit et prend 11,7% aujourd'hui.

Sur le CAC 40, c'est Unibail-Rodamco-Westfield qui domine les débats après deux séances de repli devant Teleperformance, Saint-Gobain et LVMH. Le géant du luxe qui publiera ses résultats annuels demain soir après Bourse.

A noter aussi que le cours d'Acticor Biotech poursuit son envolée (+15,8%). Hier, le titre avait déjà flambé de presque 40% après la publication dans le journal "The Lancet Neurology" des résultats prometteurs de l'étude de phase 1b/2a avec le candidat-médicament de la biotech, Glenzocimab, dans l'AVC.

Valeurs en baisse

Et revoilà Alstom en queue de train du SBF 120. L'équipementier ferroviaire a pourtant publié un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros au 3e trimestre de son exercice décalé 23-24, en croissance organique de 4,6%. Mais la dette continue à inquiéter et le groupe n'a pas encore exclu une augmentation de capital. On en saura plus fin mai, lorsque le plan d'action sera dévoilé dans les détails.

Toujours sous pression la biotech Valneva et l'équipementier auto Forvia qui figurent parmi les plus forts replis du SBF 120 depuis le début de cette année.

Sur le CAC 40, en plus d'Alstom, on retrouve Edenred, Airbus et Renault aux dernières places de l'indice.

LG avec Reuters, AFP (redaction@boursorama.fr)