Le debrief Bourse du 22 décembre : le CAC 40 en très léger repli avant ce long week-end de Noël

information fournie par Boursorama • 22/12/2023 à 18:00

À l'approche de ce long week-end de Noël, l'indice parisien est resté stable toute la séance dans un climat d'attente en prévision de la publication des données sur l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis en novembre.

Ultime rendez-vous de la semaine, l'inflation outre-Atlantique a connu un ralentissement le mois dernier, dépassant même les attentes du marché. L'indice a enregistré une baisse de 0,1% sur un mois et une augmentation de 2,6% en glissement annuel, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à celui d'octobre.

Malgré ces données, la bourse de Paris demeure calme et termine la journée sur un léger repli de 0,03%, atteignant les 7 568.82 points. Comme observé ces derniers jours, les volumes d'échanges restent relativement faibles, s'approchant des 1,9 milliards d'euros en fin de séance.

En ce qui concerne les valeurs du CAC 40, Saint-Gobain occupe la première position avec une performance de 0,79%, suivi de près par Airbus, Vinci et TotalEnergies.

En revanche, la plus forte baisse de l'indice est réalisée par Hermès qui se repli de 2,56%

Juste derrière Téléperformance recule de 1,98% et dans son sillage on retrouve Alstom et Renault.

Sur le SBF 120, le promoteur immobilier Nexity progresse de 10,75%, le groupe est en négociations exclusives en vue de la cession de la totalité de ses activités à Bridgepoint, un leader européen de la gestion d'actifs alternatifs, une opération qui contribuerait à réduire l'endettement du groupe, selon le cabinet d'analystes Oddo BHF, qui revoit à la hausse sa recommandation sur le titre.



Toujours en territoire positif, Eutelsat Communications prend 3,86% suivi par Orpea et Lectra.

De l'autre côté, CGG occupe la dernière place avec une contreperformance de 2,66%.

Ubisoft est affecté par les récentes régulations annoncées par la Chine pour les jeux vidéo en ligne, visant à limiter les incitations à jouer et les dépenses d'argent. Le titre a connu une chute de 8% à l'ouverture, mais termine sur une baisse de 1,33%.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, Wall Street est en hausse, le Dow Jones et le Nasdaq prennent respectivement 0,10 et 0,29% pour le moment. À souligner également la chute de l'action Nike de 10%, après que l'équipementier sportif ait abaissé son objectif de croissance annuelle.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)