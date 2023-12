Le debrief Bourse du 21 décembre : le CAC 40 recule mais préserve les 7.550 points.

information fournie par Boursorama • 21/12/2023 à 18:06

Après deux séances au ralenti la bourse de Paris est en replie aujourd'hui, l'indice cède 0,16% vers les 7 571.40 points, avec des volumes d'échanges qui restent faibles, aux alentours de 2 milliards d'euros à la clôture.

La journée a été marquée par quelques indicateurs macroéconomiques aux États-Unis, qui n'ont pas suscité de réactions majeures sur les marchés. La croissance du PIB américain au troisième trimestre s'est établie à 4,9%, inférieure aux prévisions du consensus à 5,2%, bien que cela représente une augmentation par rapport aux chiffres du deuxième trimestre.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 2 000 par rapport aux chiffres révisés de la semaine précédente, restant cependant en deçà des attentes.

Puis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est établi à -10,5 ce mois-ci, comparé à -5,9 en novembre, décevant les attentes des économistes qui tablaient plutôt sur -3.

En ce qui concerne les valeurs du CAC 40, Teleperformance occupe la première place avec une 6ème séance de hausse consécutive, enregistrant une performance de 3,97% pour aujourd'hui.

Dans son sillage, les valeurs de la défense sont bien orientées avec Thales en hausse de 0,82%, Safran qui augmente de 0,77%, et Airbus de 0,46%.

En revanche, la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield et le constructeur automobile Renault se hissent tous les deux en bas du classement avec une contreperformance de 1,28% pour les deux titres, suivi de près par Kering et ArcelorMittal.

Sur le SBF 120, Bénéteau précède Teleperformance avec une hausse de 3,35%. Juste derrière SES et TF1 prennent quelques points.

En revanche, en territoire négatif, Valneva recule encore de 5,29% après avoir annoncé la mise en place d'une nouvelle gouvernance au sein du groupe.

Getlink se voit pénalisé également à la suite du blocage des trains et des navettes en raison d'une grève imprévue des employés de la société gestionnaire du tunnel sous la Manche. Ce blocage est en vigueur depuis la mi-journée et perdurera jusqu'à nouvel ordre. -2,32% pour le titre.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains se redressent après la séance baissière d'hier, avec le Dow Jones et le Nasdaq qui prennent respectivement 0,64 et 0,86%. Puis le marché obligataire américain continue de se détendre avec le rendement des bons du Trésor à dix ans qui fléchit à 3,86%.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)