Le débrief Bourse du 20 décembre : le CAC 40 reste sans direction

20/12/2023 à 18:00

Décidément, les séances se suivent et se ressemblent en ce moment à la Bourse de Paris. Le CAC 40 aura flirté toute la journée avec son point d'équilibre pour finir sur un modeste +0,12% autour des 7.583 points et 2,4 milliards d'euros échangés. Zéro prise de risque donc, le tout dans une actualité clairsemée, marquée quand même par le repli des taux longs, le Bund passant même sous les 2% pour la première fois depuis mars, dans le sillage du recul plus marqué que prévu des prix à la production en novembre en Allemagne.

A Wall Street, on est toujours avec des indices proches de niveaux records. A 17h45, le Dow Jones grimpe est stable vers les 37.584 points et le Nasdaq grappille 0,3% vers les 15.043 points. A noter quand même le gadin de plus de 10% de Fedex qui a dévoilé un chiffre d'affaires en léger repli pour le 2e trimestre et qui anticipe désormais un recul inférieur à 5% de son chiffre d'affaires sur la totalité de son exercice décalé, contre une stabilité prévue en fin de premier trimestre.

Valeurs en hausse

Eutelsat avait l'altitude la plus haute sur le SBF 120 avec un gain de 5,12%, devant Technip Energies alors que le Brent est toujours sur la pente ascendante avec un baril à plus de 80 dollars.

Virbac aussi reste sur sa lancée après le rehaussement d'objectifs dévoilé hier et c'est pareil pour Teleperformance sur le CAC 40 avec une belle séquence, même si c'est Edenred qui lui a chipé la plus haute marche aujourd'hui avec un gain de 1,59%.

Enfin les biotechs se distinguent sur le SRD : +7,7% pour Innate, +6,81% pour Adocia.

Valeurs en baisse

Worldline est lanterne rouge du SBF 120, même si le titre du spécialiste du paiement électronique a repris 14% depuis un mois. Eramet aussi est mal orienté et on assiste à une 3e séance de repli pour Renault qui finit bon dernier du CAC 40 devant Airbus, Safran et EssilorLuxottica.

