Le debrief Bourse du 1er décembre : le CAC 40 ne faiblit pas pour cette première séance de décembre

01/12/2023

Le mois de décembre commence du bon pied, avec une hausse de 0,48% pour l'indice parisien qui clôture la séance à 7 346 points.

Les investisseurs semblent résolus à poursuivre cette dynamique haussière, encouragés par le récent fléchissement de l'inflation.

Parmi les valeurs en hausse sur le CAC 40. L'indice est porté par Worldline, qui prend 5,87%. Selon Bloomberg, Crédit Agricole envisagerait de prendre une participation dans la fintech française pour soutenir le groupe, qui fait face à des difficultés dues à la détérioration de la conjoncture économique.

Dans la foulée, Alstom retrouve des couleurs après six séances en territoire négatif, le titre enregistre une hausse de 3,87%.

Puis juste derrière, on va retrouver Unibail-Rodamco-Westfield et Edenred.



En revanche, Société Générale est lanterne rouge avec une baisse de 0,76%.

Danone, Carrefour et Capgemini sont également pénalisés avec des baisses comprises entre 0,64 et 0,53%.

LVMH cède 0,50%, suite à l'annonce de Morgan Stanley, qui a révisé son conseil de surpondérer à pondération en ligne, tout en abaissant l'objectif de cours de 860 à 790 euros.



Sur le SBF 120, en haut du tableau on retrouve Vallourec et Air France-KLM avec des hausses respectives de 3,59 et 2,99%, suivi de près aussi par Bolloré.

A l'inverse, Orpea diminue de nouveau vers les 0,017€. Soitec est également en territoire négatif, tout comme Valneva et Sartorius Stedim qui lâchent plus de 2%.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, WallStreet est hésitant après les propos de Powell qui juge prématuré d'évoquer une baisse de taux. Les indices sont mitigés à nouveau, le Dow Jones prend 0,22% et le Nasdaq cède 0,10%.

