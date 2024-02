Le debrief Bourse du 19 février : une séance pour rien ?

information fournie par Boursorama • 19/02/2024 à 18:00

On ne va pas dire qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui mais le CAC 40 finit à l'équilibre, toujours vers les 7.768 points et 2 milliards d'euros, presque tout rond échangés. Privé de sa boussole américaine alors que Wall Street est fermé en raison du Presidents' Day, jour férié aux Etats-Unis, l'indice français avait débuté la journée en baisse avant de commencer à faire son retard en milieu de journée.

Valeurs en hausse

Malgré les pertes semestrielles annoncées vendredi, Eutelsat rebondit nettement aujourd'hui et se place en tête du SBF 120. L'autre opérateur satellitaire SES grimpe également .

Derrière on retrouve, Fnac-Darty, qui publiera ses résultats annuels ce jeudi, devant ADP

Ce sont les bancaires Crédit Agricole et BNP Paribas qui se distinguent sur le CAC, tout comme Unibail-Rodamco-Westfield, Capgemini et Carrefour

Valeurs en baisse

Incroyable renversement de situation pour Forvia. L'équipementier auto qui faisait la course en tête ce matin a complètement dévissé pour finir sur un repli sévère de 12,7% entrainant Valeo dans son sillage. L'entreprise a pourtant publié un résultat net part du groupe de 222 millions d'euros au titre de 2023, à comparer à une perte de 382 millions en 2022, avec une amélioration de la marge opérationnelle de 100 points de base, à 5,3%. Elle a également annoncé le lancement d'un nouveau plan de compétitivité en Europe, baptisé "EU-Forward", qui prévoit la suppression de 10.000 postes sur 75.500 d'ici 2028 afin d'économiser 500 millions d'euros. Ce plan doit l'aider à atteindre une marge opérationnelle de 7% dans cette zone contre 2,5% en 2023.

Sur le CAC 40, c'est l'action Thales était attaquée aujourd'hui. C'est un peu à cause d'UBS qui est passé de "neutre"' à "vendre" sur le groupe d'électronique et de défense avec un objectif de cours ramené de 140 à 115 euros. A l'appui de sa décision, il explique que les difficultés dans les activités d'identité et de sécurité numériques et l'aérospatiale ne sont pas bien prises en compte par le marché.

Alstom aussi se replie, le français fait partie d'un ensemble d'entreprises ayant reçu une amende collective de près de 45 millions d'euros par un tribunal brésilien pour un effondrement ayant fait sept morts en 2007 sur le chantier d'une ligne de métro à Sao Paulo.

A noter enfin sur le SRD, l'effondrement de 16,5% de DBV Technologies. La biotech spécialisée dans les allergies lourdement sanctionné par la décision de la FDA d'autoriser la commercialisation d'un concurrent : le Xolair, le traitement de Roche contre les allergies alimentaires après des résultats de phase III concluants.

