le debrief Bourse du 19 décembre : le CAC 40 tourne (déjà) au ralenti

information fournie par Boursorama • 19/12/2023 à 18:00

On a bien l'impression que le CAC 40 est déjà un peu en vacances. La séance a été très calme aujourd'hui et se finit par une progression toute symbolique de 0,08% vers les 7.575 points et, comme hier, 2,7 milliards d'euros échangés. Ce ne sont pas les chiffres de l'inflation en zone euro à +2,4% novembre en glissement annuel, conformes aux attentes, qui sont venus sortir le marché de sa torpeur.

Aux Etats-Unis à 17h45, c'est un peu mieux avec un Dow Jones et un Nasdaq qui progressent tous deux de 0,5%.

Valeurs en hausse

Une séance au poil pour Virbac qui domine le SBF 120. Le spécialiste de la santé animale a relevé ses perspective à la faveur d'un "important rebond des ventes observé au troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre". La société vise dorénavant une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants autour de 4% pour 2023, contre 2 à 4% précédemment. La marge opérationnelle courante ajustée devrait, elle, se consolider autour de 15% à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 13,5 à 14,5%.

Derrière on retrouve Worldline et Vallourec. La parapétrolière reste soutenue par la progression du baril de Brent à près de 79,50 dollars.

Sur le CAC 40 c'est Teleperformance qui termine, comme hier, plus forte hausse du CAC 40, enchaînant une 4e séance de progression consécutive devant Eurofins Scientific, Carrefour et Unibail-Rodamco-Westfield dont le titre est à +44% sur trois mois.

Enfin, Adocia s'envole sur le SRD, la biotech grimpe de 13,7%.

Valeurs en baisse

Peu de reculs notables sur l'indice SBF 120: ID Logistics est en queue de peloton du SBF 120.

Legrand aussi est à la traîne. UBS est passé de "achat" à "vente" sur le titre, avec un objectif de cours ramené de 108 à 82 euros. L'analyste de la banque suisse explique cette décision par "un potentiel de croissance limité, des risques cycliques et une valorisation exigeante".

Sur le CAC 40, Stellantis et Société Générale marquent le pas également.

LG (redaction@boursorama.fr)