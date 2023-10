Le debrief Bourse du 18 octobre : le CAC 40 enfonce les 7000 points

information fournie par Boursorama • 18/10/2023 à 18:00

Séance compliquée pour le CAC 40, qui avait bien résisté dans la matinée, mais qui a finit par se replier pour finir à - 0,91%. Il a enfoncé la barre des 7.000 points pour finir vers les 6.966 points et 2,6 milliards d'euros échangés. On avait pourtant pris connaissance de données rassurantes en provenance de Chine ce matin avec une croissance ressortie à 4,9% au 3e trimestre, supérieure aux attentes et des ventes au détail bien orientées. Mais les tensions géopolitiques et l'explosion d'un hopital à Gaza font peser un lourd climat de tensions et d'incertitudes.

Le pétrole d'ailleurs repart à la hausse, le Brent se rapprochant des 92 dollars le baril alors que le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé à un embargo sur les exportations de brut des pays musulmans vers Israël. Un appel plutôt symbolique puisque l'Etat hébreu importe peu de pétrole en provenance du Moyen-Orient mais qui montre l'escalade des tensions.

Ce sont les mêmes craintes qui l'emportent pour le moment sur les marchés américains avec un Dow Jones qui cède 0,5% et un Nasdaq à -0,9% alors que les taux continuent à évoluer proches de niveaux records de part et d'autre de l'Atlantique.

A noter, toujours sur sur le marché américain, Morgan Stanley sanctionné (-7,6%), malgré des résultats meilleurs qu'attendu. La banque d'affaires paye notamment les performances jugées décevantes de son activité de gestion d'actifs. On suivra ce soir les publications attendues de Tesla et Netflix.

Valeurs en hausse

Plutôt sous pression récemment, c'est Worldline qui se distingue aujourd'hui sur le SBF 120 et le CAC 40. Le français profite en fait de rumeurs de rachat d'un de ses homologues, Nexi. Selon des sources de marché, relayées par Bloomberg, le fonds CVC Capital Partner serait au stade préliminaire des discussions en vue d'un dépôt d'une offre sur le groupe italien. Une transaction qui met en évidence la relative sous-valorisation des acteurs du secteur.

Rémy Cointreau tire aussi son épingle du jeu.

Les valeurs liées de près ou de loin au pétrole se distinguent à l'image de TotalEnergies ou encore GTT

Sur le CAC 40, seules 5 valeurs terminent en territoire positif : en plus de Worldline et TotalEnergies, on retrouve Orange, Carrefour et Danone.

Valeurs en baisse

Pas complètement rassurés par les perspectives chinoises et la situation internationale, les investisseurs ont vendu Eramet aujourd'hui. Arcelormittal recule également de près de 4%. et Aperam de 4,51%.

Déjà presque oublié les deux séances de rebond pour Elior qui recule de 3,9% et termine à 1,65 euro.

Sur le CAC 40 les valeurs cycliques sont à la peine et sont le plus pénalisées à l'image de Saint-Gobain et Schneider Electric...

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)