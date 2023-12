Le debrief Bourse du 18 décembre : le CAC 40 démarre la semaine sur la réserve

information fournie par Boursorama • 18/12/2023 à 18:00

Après une semaine historique, la Bourse de Paris avait besoin de marquer une pause et termine ce lundi sur un repli de 0,37% vers les 7.569 points et 2,7 milliards d'euros échangés.

C'est aussi prise de risques minimum sur les marchés américains avec des hausses modestes à 17h45 : +0,2% pour le Dow Jones, +0,3% pour le Nasdaq.

Valeurs en hausse

Arcelormittal domine le SBF 120 et le CAC 40. Les investisseurs semblent apprécier le fait que ce ne soit pas le géant de l'acier qui rachète le groupe américain US Steel. A l'issue du processus d'enchère à laquelle il participait, c'est finalement le japonais Nippon Steel qui a raflé le gros lot pour 14,9 milliards de dollars en espèces, soit un prix de 55 dollars par action. L'offre d'Arcelormittal se situait autour de 45 dollars par action selon CNBC... US Steel progresse en tout cas de plus de 27% après cette annonce

Les incidents en mer rouge perturbent le transport maritime mais font monter le brut. : le Brent prend près de 2% à plus 78 dollars le baril, ce qui profite aux pétrolières et parapétrolières : Vallourec, Technip Energies et TotalEnergies.

Sur le CAC 40, ca va bien aussi pour Teleperformance. Le spécialiste des centres d'appels a décidé de procéder à l'annulation de 700.000 actions auto-détenues, représentant 1,09% du capital social, conformément à l'autorisation donnée par l'AG du 13 avril dernier.

A noter enfin la hausse de 12% de McPhy. Le spécialiste de l'hydrogène bas-carbone a décroché un contrat pour la fourniture de quatre électrolyseurs en Allemagne.

Valeurs en baisse

Après son fort rebond de vendredi lié au regain d'intérêt d'Airbus pour le dossier, Atos repart dans le rouge et signe le repli le plus marqué du SBF 120. Oddo BHF a maintenu sa recommandation à "sous-performance", avec un objectif de cours inchangé de 4,70 euros.

Fnac Darty et Clariane se replient également.

Sur le CAC 40, c'est Boyugues qui ferme la marche avec STMicro et Kering. Le groupe de luxe qui est pénalisé par Morgan Stanley. Les analystes de la banque américaine qui ont abaissé leur objectif de cours de 435 à 400 euros.

A noter aussi que la cotation de l'action Casino était suspendue aujourd'hui et reprendra demain. En difficulté, le distributeur a annoncé être entré en négociations exclusives pour la cession de la quasi-totalité de ses hypermarchés et supermarchés avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail.

