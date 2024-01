Le debrief Bourse du 16 janvier : séance atone pour le CAC 40, qui finit en léger repli

information fournie par Boursorama • 16/01/2024 à 18:00

Le CAC 40 a bien du mal à s'extraire de sa morosité de début d'année. L'indice signe une nouvelle séance de baisse même s'il limite plutôt son recul, comparé à l'ouverture. L'indice finit la séance à -0,18% vers les 7.398 points et 2,5 milliards d'euros échangés.

Fermée hier pour le Martin Luther King Day, Wall Street a ouvert dans le rouge. Le Nasdaq est certes presque stable mais le Dow Jones recule de 0,5% à 17h45. Les publications trimestrielles se poursuivent et certaines déçoivent à l'image de Morgan Stanley (-3,9%)

Valeurs en hausse

Dassault Systèmes est aux commandes des hausses du SBF 120. L'éditeur de logiciels bénéfice d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours relevé de 40 à 55 euros. Le bureau d'analystes de la banque allemande soulignant la faiblesse de la valorisation du groupe français.

Déjà parmi les plus fortes hausses du CAC 40 l'année passée, Publicis continue à se distinguer en 2024 : 3e séance dans le vert et un gain de 1,59% aujourd'hui. Vallourec et Euroapi s'apprécient également.

Valeurs en baisse

Nexity ne casse la baraque. Le titre du promoteur immobilier signe séance de suite dans le rouge et recule désormais de plus de 10% depuis le début de l'année.

Derrière, on retrouve Ubisoft, Forvia et Voltalia.

Sur le CAC 40, c'est Alstom qui faisait le dernier wagon. Teleperformance et Engie se replient également.

