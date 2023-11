Le debrief Bourse du 15 novembre : le CAC 40 franchit les 7.200 points

information fournie par Boursorama • 15/11/2023 à 18:01

Pour cette séance les marchés maintiennent leur élan, déclenché hier par les chiffres de l'inflation américaine. Le point du jour en France, l'inflation ralentit également, passant de 4,9% en septembre à 4% en octobre sur un an, en ligne avec les prévisions de l'Insee.

Outre-Atlantique, une autre statistique confirme le ralentissement des pressions inflationnistes, avec une croissance des prix à la production plus faible que prévu le mois dernier.

A la clôture, on retrouve un CAC 40 en hausse de 0,33% vers les 7.209 points, avec des volumes d'échanges de 6,4 milliards d'euros.

En territoire positif, STMicroelectronics réalise une 6e séance de hausse avec une performance de 5,31%

Le titre profite des résultats trimestriels meilleurs que prévu et des perspectives rassurantes de son concurrent allemand Infineon, en hausse de 9,44%

Bien orienté aussi, on retrouve Saint-Gobain, Worldline, ArcelorMittal et Renault qui prennent chacun plus de 2%.

A l'inverse, plus gros baisse du CAC 40 et du SBF 120, Alstom perd 15,03% suite à l'annonce d'une potentielle augmentation de capital visant à maintenir sa notation investment grade.

Ensuite on retrouve Sanofi qui cède 1,11%, suivi par Danone.

Sur le SBF 120, Orpea en tête de l'indice avec une hausse de 24,48% mais Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre avec un objectif de cours réduit de 0,5 à 0,025 euros.

Puis juste derrière, Voltalia et SES Imagotag prennent respectivement 4,47 et 3,40%

De l'autre côté, Coface perd 6,84%, l'assureur-crédit a déçu au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.

En repli toujours, on a Lectra en chute de 3,42% suivi par Nexity et Icade qui réalisent une contreperformance de plus de 2%.

Enfin pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains sont dans le vert, le Dow Jones prend 0,34% et le Nasdaq 0,57%

