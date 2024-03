Le debrief Bourse du 15 mars : le CAC 40 surperformait pour ces 4 sorcières…

information fournie par Boursorama • 15/03/2024 à 18:15

Pour cette séance des quatre sorcières qui correspond au débouclage des positions sur les contrats d'options et de futures sur actions et indices, le CAC 40 gagnait allègrement plus de 0,5% en fin de séance mais finalement, termine proche de son point d'équilibre à 8.164 points au dernier moment. Les volumes d'échanges sont plutôt conséquents, s'élevant à environ 7,92 milliards d'euros sur la journée.

Aujourd'hui, peu d'événements ont marqué la journée, à l'exception de la publication de l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de mars 2024, qui s'est établi à 76,5, comparé à 76,9 le mois précédent. Par ailleurs, l'indicateur des anticipations d'inflation à un an lié à cet indice s'est maintenu à 3%, en ligne avec le consensus de marché. Cependant, ces données sont moins cruciales pour la Fed, qui interviendra la semaine prochaine.

En ce qui concerne les valeurs du CAC 40, Stellantis se démarque avec une progression de 2,54%. Juste derrière, les valeurs bancaires affichent une bonne orientation, avec Société Générale et BNP Paribas, cette dernière ayant récemment annoncé le départ de la directrice de la banque commerciale en France. Puis en tête du tableau, on trouve également Airbus en hausse de 1,50% et Michelin de 1,13%.

En revanche, STMicroelectronics clôture la journée en queue de peloton avec une baisse de 3,44%, suivi par Unibail-Rodamco-Westfield, LVMH et L'Oréal.

Sur le SBF 120, Scor repasse au-dessus des 30€, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis septembre dernier, suivi de près par Worldline qui s'octroie 3,12%.

De l'autre côté du tableau, le titre Euroapi, qui avait enregistré une solide performance la veille, chute de 17,51%. Le groupe spécialisé dans la fabrication de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique a annoncé jeudi soir, après la clôture des marchés, qu'il suspendait ses prévisions pour l'année 2024, suite à l'arrêt de la production sur l'un de ses sites en Italie. Dans son sillage, Clariane et Atos voient leur cours respectivement reculer de 5,76% et 5,32%.

Et pour clore ce debrief, à la clôture parisienne, Wall Street est dans le rouge, avec le Dow Jones en repli de 0,48% et le Nasdaq de 1,12%, pénalisé par Adobe qui chute de 14%. L'éditeur de Photoshop a annoncé jeudi soir anticiper un chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)