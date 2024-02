Le debrief Bourse du 15 février : nouveau record absolu pour le CAC 40 sous un flot de résultats

information fournie par Boursorama • 15/02/2024 à 18:00

C'est un nouveau record historique qui vient d'être franchi en séance par le CAC 40 : 7.752,35 points. En clôture, l'indice finit également au top, en hausse de 0,86%, à 7.743,42 points et près de 3,9 milliards d'euros échangés. Le tout sous un flot de publications d'entreprises : Nexans, Pernod Ricard, Renault, Stellantis pour ne citer qu'elles...

Aux Etats-Unis, c'est plus contrasté. Côté statistiques, le recul plus marqué que prévu des ventes au détail en janvier (-0,8%) et la baisse inattendue de la production industrielle sont plutôt bien accuellies avec toujours cet espoir qu'elles participent à convaincre la Fed de ne pas trop attendre avant de baisser les taux. A 17h45, le Dow Jones s'apprécie de 0,4% alors que le Nasdaq cède 0,24%. Cisco Systems est dans le rouge de plus de 2% alors que le groupe a annoncé des perspectives décevantes et la suppression programmée de 5% de ses effectifs.

Valeurs en hausse

Ayvens profite de la bonne orientation du marché pour rebondir franchement et finir en haut du podium du SBF 120.

Lectra aussi grimpe après avoir pourtant publié des comptes dégradés en 2023 et des prévisions 2025 abaissées.

Ca va bien aussi pour Nexans après des performances "robustes" en 2023 et avoir atteint tous ses objectifs, relevés en juillet dernier. Le fabricant de câbles dit aborder l'exercice 2024 avec confiance et prévoit un Ebitda ajusté entre 670 et 730 millions d'euros cette année.

Les valeurs de l'auto, Renault et Stellantis étaient pied au plancher après la publication de leurs résultats annuels. La marque au losange a affiché un résultat net part du groupe 2023 de près de 2,2 milliards d'euros. La marge opérationnelle atteint, elle, 7,9%, un record pour le groupe qui va proposer un dividende de 1,80 euro par action, supérieur au consensus des analystes. De son côté, Stellantis réalise un bénéfice net de 18,6 milliards, en hausse de 11% et une marge opérationnelle de 12,8%, après 13,4% en 2022. Le groupe aux 14 marques a proposé en outre un dividende de 1,55 euro par action, en progression de 16% sur un an. Toujours sur le CAC 40, les résultats de Safran ont aussi été bien accueillis : le titre du motoriste prend 4,12%.

Valeurs en baisse

Tous les résultats ne sont pas reçus de façon enthousiaste et c'est le cas pour Verallia, qui publie pourtant des chiffres en nette hausse (marge d'Ebitda de 28,4% en progrès de 2,56 points de pourcentage) mais le bureau d'analyses Invest Securities souligne que les résultats 2023 et les objectifs 2024 sont légèrement inférieurs aux attentes. Atos est à nouveau dans le rouge et ID Logistics et Gecina signent les autres replis les plus marqués du SBF 120

Sur le CAC 40, c'est EssilorLuxottica qui était le moins en vue aujourd'hui avec TotalEnergies, Michelin et Airbus qui a publié un bénéfice net de 3,8 milliards d'euros, en baisse de 11% par rapport au record de 2022.

LG (redaction@boursorama.fr)