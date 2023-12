Le debrief Bourse du 15 décembre : le CAC 40 clôture enfin sur un plus haut !

information fournie par Boursorama • 15/12/2023 à 17:59

Pour clôturer cette semaine intense, la bourse de Paris réalise un record historique en clôture cette fois-ci. Le CAC 40 termine sur une hausse de 0,28% vers les 7 596 points, avec des volumes d'échanges de 7,6 milliards d'euros à la clôture.



Aujourd'hui, les indices PMI flash ont été publiés des deux côtés de l'Atlantique. Dans la zone euro, les indices se sont tous révélés inférieurs aux attentes, signalant une nouvelle contraction de l'activité globale du secteur privé. En revanche aux États-Unis, le secteur privé a connu une légère accélération de la croissance de son activité en décembre, selon S&P Global. L'indice PMI composite s'établit à 51 en estimation flash, comparé à 50,7 le mois précédent en chiffre définitif.

En ce qui concerne les valeurs du CAC 40, Alstom maintient sa position en tête du classement avec une performance de 3,48%. Le leader des semi-conducteurs STMicroelectronics, affiche une progression de 2,68%, soutenu par le relèvement de conseil chez UBS, passant de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours fixé à 54€ sur le titre.

Puis juste derrière, on retrouve Publicis, Capgemini et Stellantis.

En revanche, Kering est la seule valeur du luxe en territoire négatif, avec une contreperformance de 2,15%. Dans son sillage, Orange et Veolia sont sur des baisses plus modérées, respectivement de -1,03 et -0,57%.

Sur le SBF 120, Atos s'impose sans contestation en tête du classement. Le titre enregistre une hausse de 20,53%, alimentée par l'hypothèse d'un retour d'Airbus dans le dossier. En effet, l'entreprise d'aéronautique et de défense serait engagée dans des discussions avancées en vue de racheter les activités de la division BDS (cybersécurité et big data) du groupe Atos.

Voltalia est bien orienté également avec une performance de 6,56%, tout comme Remy Cointreau et Eutelsat communications.

En revanche, en territoire négatif, Orpea se retrouve aux côtés d'Elior Group, Scor, Vivendi et ADP.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, le Dow Jones est à l'équilibre et le Nasdaq grimpe de 0,46%

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)