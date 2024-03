Le debrief Bourse du 14 mars : le CAC 40 bat un Nième record

information fournie par Boursorama • 14/03/2024 à 18:15

Jour après jour, l'indice parisien bat continuellement de nouveaux record et aujourd'hui, il a franchi la barre des 8 200 points. Cependant, cet enthousiasme a été tempéré par la publication des données sur les prix à la production outre-Atlantique.



Le département du Travail a signalé une augmentation des prix plus élevée que prévu en février, avec une hausse de 0,6% sur un mois et de 1,6% sur un an. Par contre, les ventes au détail ont enregistré un rebond moins important que prévu en février, avec une augmentation de seulement 0,6% par rapport au mois précédent, après une contraction de 1,1% en janvier.

En conclusion, le CAC 40 a terminé tout de même la séance en hausse de 0,29%, à 8.161 points, dans des volumes d'échanges de 3,54 milliards d'euros.

Sur les valeurs, Vivendi a mené la danse avec une progression de 2,38%, suivi par Publicis, Téléperformance et Thalès. Puis à noter que le géant du luxe Hermès a atteint un nouveau sommet, à 2 416€ par action.

En revanche, Eurofins Scientific est lanterne rouge, le titre perd 2,40%. Vinci et STMicroelectronics suivent de près, enregistrant des reculs respectifs de 2,32% et 1,41%



Sur le SBF 120, Atos se distingue avec une hausse de 8,72%, le groupe a annoncé sa position pour la huitième année consécutive, dans la catégorie Leader du Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique. Dans son sillage, ID Logistics, Neoen et Euroapi affichent des gains compris entre 3% et 6%.

En revanche, GTT perd 4,21% après la cession, par Engie, de sa participation de 5,38% qu'il possédait encore au capital du fabricant de membranes cryogéniques pour le transport de gaz naturel liquéfié. Puis SES subit une dégradation de la part de Berenberg, qui réduit sa cible sur le titre de 7,20€ à 6,80€.

Et pour clore ce debrief, à l'heure actuelle, Wall Street est en territoire négatif avec le Dow Jones en repli de 0,30% et le Nasdaq qui fléchit de 0,37%, pénalisé par les prises de bénéfices sur les valeurs technologiques.

