Le debrief Bourse du 14 décembre : le CAC 40 vers l'infini... et au delà !

information fournie par Boursorama • 14/12/2023 à 18:00

Dans la foulée de la décision de la Fed sur les taux, le CAC 40 a testé de nouvelles altitudes aujourd'hui avec un plus-haut à 7.653,99 points en cours de séance. Il termine pourtant la journée de façon plus sage à +0,59% vers les 7.576 points et 4,7 milliards d'euros échangés. Une belle séance donc.

Sans surprise, la banque centrale américaine a maintenu ses taux dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, reconnaissant qu'ils étaient désormais à leur pic, ou presque. Surtout elle a commencé à évoquer un calendrier 2024 de baisses des taux ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'alors. Leur reflux étant même prévu à hauteur de 0,75 point de pourcentage contre 0,5 lors de la prochaine estimation.

Aujourd'hui c'était au tour de la BCE de dégainer : là aussi maintien des taux directeurs mais un message moins accommodant alors que l'institution a repoussé les anticipations d'une baisse imminente de ses taux d'intérêt.

En tout cas, à Wall Street, le Dow Jones est, lui aussi sur le toit du monde, à plus de 37.159 points vers 17h45 et un record à un peu plus de 37.223 points touché plus tôt dans la journée. Il grimpe de 0,2% et le Nasdaq de 0,17%. A noter quand même le recul de plus de 5% d'Adobe entre prévisions annuelles décevantes et enquête de la Commission fédérale du commerce sur ses pratiques d'annulation d'abonnement.

Valeurs en hausse

Voltalia fait le plein d'énergie et termine en tête du SBF 120 à +13,5%.

Elior aussi avait un bon coup de fourchette, notamment grâce à JP Morgan, qui a relevé sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre" et son objectif de cours de 2,30 à 3 euros.

Autre star du jour : Vivendi. Son directoire a été autorisé par le conseil de surveillance à étudier un projet de scission en plusieurs entités cotées séparément, autour de Canal+, de Havas et d'une société d'investissement comprenant ses parts dans Lagardère. Le groupe de médias et de communication justifie sa décision par sa "décote de conglomérat très élevée", qui diminue "significativement sa valorisation".

Sur le CAC 40, c'est enfin le rebond pour Alstom, devant Renault et Eurofins Scientific.

Valeurs en baisse

Pas vraiment de mouvements significatifs : Scor signe le repli le plus marqué du SBF 120 devant les valeurs de l'aéronautique défense Safran, Thales et Dassault Aviation.

LG (redaction@boursorama.fr)