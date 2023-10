Le debrief Bourse du 13 octobre : le CAC 40 finit la semaine sur sa plus mauvaise séance

information fournie par Boursorama • 13/10/2023 à 18:00

Etrange semaine pour le CAC 40. Dans une actualité internationale marquée par les attaques terroristes du Hamas en Israël, l'indice signe aujourd'hui sa plus mauvaise séance de la semaine et clôture en baisse de 1,42%, sauvant de peu le seuil des 7.000 points à 7.003,53 points et 3,3 milliards d'euros échangés. Ceci dit, grâce, mardi, à sa meilleure journée depuis fin juillet, l'indice ne cède finalement que 0,8% sur cinq séances glissantes.

Chiffres de l'inflation, incertitudes autour de l'attitude que tiendra la Fed, regain de hausse du pétrole : autant d'éléments qui pèsent sur la tendance et outre-Atlantique. D'autant que la confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradée en octobre, d'après l'enquête mensuelle de l'université du Michigan qui publie un indice à 63, contre 68,1 en septembre.

Ca nous donne à 17h45, un Dow Jones qui doute, proche de son seuil d'équilibre, après avoir ouvert en hausse porté par les résultats appréciés des banques à l'image de JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Le Nasdaq est lui en repli de presque 1%.

Valeurs en hausse

TotalEnergies et Vallourec dominent le SBF 120 à la faveur de la progression du baril, le Brent gagnant près de 4% à près de 90 dollars.

Les valeurs défensives se distinguent à l'image de Thales, Orange et Engie.

Ubisoft réussit à préserver un maigre gain de 0,38% alors que le nouvel accord de rachat d'Activision par Microsoft a été autorisé par l'autorité de la concurrence britannique. C'est une bonne nouvelle pour l'éditeur de jeux vidéo français alors qu'il avait annoncé fin août un accord lui donnant les droits exclusifs mondiaux de streaming des jeux d'Activision Blizzard, dont Call of Duty, à l'exception des droits non exclusifs de streaming dans l'Espace économique européen.

Valeurs en baisse

Il ne fait pas bon décevoir en ce moment. Surtout si on est réputé être dans un secteur défensif. Sartorius Stedim Biotech a décroché de 16,7% alors que fournisseur de l'industrie biopharmaceutique a une nouvelle fois abaissé ses perspectives 2023. Il s'attend désormais à une baisse du chiffre d'affaires de près de 19% et sa marge brute d'exploitation courante devrait être légèrement supérieure à 28% contre environ 30% précédemment et 35% lors de l'exercice précédent. Dommage collatéral, Eurofins Scientific cède 4,38%.

Derrière, Orpea lui aussi reste très attaqué après son profit warning d'hier. Nexans et SES Imagotag complètent le tableau des plus fortes baisses du SBF 120.

Sur le CAC 40, c'est Worldline qui est lanterne rouge. Le titre perd désormais plus de 35% depuis le début de l'année.

