Le debrief Bourse du 13 décembre : le CAC 40 fait une pause en attendant la Fed

Après son record historique hier, c'est avec un peu de prudence que le CAC 40 a attendu la conclusion du comité de politique monétaire de la Fed et de sa décision sur les taux, ce soir à 20h. Après avoir bien commencé la séance, l'indice français la termine à -0,16% vers les 7.531 points et près de 3,2 milliards d'euros échangés.

Si la pause sur les taux entre 5,25 et 5,5% ne fait pas vraiment de doute, ce sont surtout les prévisions économiques de la banque centrale américaine et ses projections en termes d'évolution des taux d'intérêt qui sont au coeur des préoccupations des investisseurs en cette fin d'année.

D'ailleurs, Wall Street aussi attend sagement, rassuré par des prix qui ralentissent en novembre. Le Dow Jones n'est pas très loin de son seuil d'équilibre à 17h45 quand le Nasdaq grimpe de 0,2%. A noter le rebond du pétrole : +1,3%, à un peu plus de 74 dollars le baril de Brent.

Valeurs en hausse

C'est Arkema qui avait la bonne formule pour grimper sur le SBF 120. C'est grâce aussi à UBS. Le bureau d'analyses de la banque suisse a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 95 à 120 euros.

Solutions 30 aussi s'apprécie. L'entreprise a confirmé son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros cette année et annoncé son ambition d'atteindre une marge brute d'exploitation à deux chiffres.

Carmila et Sopra Steria sont également bien orientés.

Sur le CAC 40, Engie coiffe EssilorLuxottica sur le poteau. Le groupe d'énergie a annoncé la signature avec le gouvernement belge d'un accord définitif portant sur le prolongement de la durée de vie de ses réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4.

Valeurs en baisse

A l'image d'autes groupes européens, Carrefour recule. Présent en Argentine, il est est pénalisé par la situation dans le pays. Fraichement élu, Xavier Milei a dévoilé plusieurs mesures choc dont la dévaluation du peso de 54%. La monnaie argentine s'échange désormais à 800 pesos pour un dollar. Le distributeur comptait plus de 600 magasins en Argentine l'an passé, réalisant près de 4 milliards d'euros de ventes.

Plus forte baisse du CAC 40 lundi et mardi, Alstom est décidément sur une voie de garage : -3,47% aujourd'hui. Orange et Worldline cèdent également du terrain.

