Le debrief Bourse du 12 avril : le CAC 40 vire au rouge avant Wall Street.

Pour cette dernière séance, la bourse de Paris a viré au rouge à partir de 14h30, suite à la publication des premiers résultats trimestriels des entreprises aux États-Unis, avec JP Morgan en recul de 5% actuellement. Bien que les bénéfices de la banque aient augmenté de 6% au cours des trois premiers mois de l'année, son directeur général a alerté sur les pressions exercées par l'inflation, provoquant une "compression des marges" sur ses activités de prêt.

Malgré une ouverture ce matin en forte hausse vers les 8 100 points, l'indice parisien clôture la semaine sur un repli de 0,16% à 8 010 points pour aujourd'hui, avec des volumes d'échanges de 3,13 milliards d'euros à la fermeture.

Parmi les valeurs en hausse, Société Générale affiche une progression de 2,10%. La banque a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de cession de ses parts Société Générale Maroc à la holding marocaine Saham, pour un montant de 745 millions d'euros.

Dans la foulée, TotalEnergies enregistre une progression de 2,05%, soutenue notamment par le prix du Brent qui s'échange à plus de 91 $US. Les marchés restent préoccupés par le regain de tensions au Moyen-Orient après la frappe contre l'ambassade iranienne à Damas, attribuée à Israël.

Enfin bien orienté également, Engie et Thalès enregistrent respectivement des hausses de 1,70% et 1,60%.

Cependant, Stellantis enregistre la plus forte baisse de l'indice, affichant une contreperformance de 3,23%, suivie par Accor, Dassault Systèmes et Edenred qui perd près de 11% en 5 jours.

Sur le SBF 120, l'entreprise pétrolière Maurel & Prom maintient sa tendance avec une hausse de 3,41%. Atos, Neoen, Imerys et Vallourec sont également en territoire positif, affichant des hausses comprises entre 2 et 4% environ.

Puis de l'autre côté, VusionGroup décroche de 6,95%, tout comme CGG et Euroapi. Par ailleurs, Air France-KLM enregistre de nouveau une baisse, son titre perd 4,46% pour s'établir à 9,43€.



Et enfin, à la clôture parisienne, les indices américains affichent une forte baisse, avec un Dow et un Nasdaq qui chutent respectivement de 0,94% et 1,32%. Les investisseurs expriment des inquiétudes quant à la possibilité que la Réserve fédérale n'abaisse pas ses taux autant qu'attendu en 2024.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)