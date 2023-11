Le debrief Bourse du 10 novembre : le CAC 40 plombé par le discours des grandes banques centrales

information fournie par Boursorama • 10/11/2023 à 18:04

La semaine se termine par une note négative, avec l'ensemble des places européennes sanctionnées suite aux discours plus restrictifs des dirigeants de la Fed et de la BCE, soulignant que le cycle de resserrement monétaire n'est peut-être pas terminé. Aujourd'hui, Christine Lagarde a affirmé que le maintien des taux à leur niveau actuel pendant une période prolongée pourrait contribuer au retour de l'inflation à l'objectif de 2%.



Par conséquent on retrouve un CAC 40 en retrait de 0,96%, vers les 7.045 points, avec un volume d'échanges de 2,9 milliards d'euros.



Du côté des valeurs en hausse sur le CAC40, on retrouve TotalEnergies en haut du tableau, le titre prend 1,11%. Puis on retrouve derrière Thales, Carrefour, Airbus et Veolia.



A l'inverse sur les valeurs en baisse, Worldline efface intégralement ses gains d'hier, avec une baisse de 7,14%. UBS révise considérablement à la baisse son objectif de cours, passant de 48 à 12€.



Pernod Ricard est juste derrière, le titre cède 5,76%, puis le secteur du luxe est aussi pénalisé avec une contreperformance de 3,82% pour LVMH et 3,33% pour Kering.



Sur le SBF 120, ID Logistics se distingue en enregistrant une hausse de 2,98%, suivi par JC Decaux en progression de 1,65%.

Valneva est bien orienté également, le titre prenait plus de 8% à l'ouverture, mais clôture finalement en hausse de 0,82%. La biotech française a annoncé que la FDA américaine a donné son feu vert pour son vaccin contre le chikungunya, le groupe prévoit de le commercialiser aux États-Unis dès le début de l'année prochaine.

En revanche, Orpea enregistre une baisse de 21,04%, les valeurs du CAC40 suivent juste derrière puis on retrouve Solutions 30 qui cède 4,81%.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, les indices US sont quant à eux en territoire positif, le Nasdaq et le Dow Jones prennent respectivement 1,13% et 0,55%

