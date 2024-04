Le debrief Bourse du 10 avril : le CAC 40 passe sous les 8 000 points après l’inflation US.

information fournie par Boursorama • 10/04/2024 à 18:11

En hausse toute la matinée, la bourse de Paris a rapidement pris une direction descendante, passant sous la barre des 8 000 points suite à l'annonce très attendue sur l'inflation aux États-Unis, qui a dépassé les prévisions. En effet, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5% en mars par rapport à l'année précédente, dépassant le consensus de 3,4%, après une hausse de 3,2% en février. Puis, l'inflation core, une mesure suivie de près par la Réserve fédérale, s'est élevée à 3,8% en glissement annuel, comparée à un consensus de 3,7% et à 3,8% en février.

Malgré cette pression, le CAC 40 résiste et clôture en légère baisse de 0,05% à 8 045 points, avec des volumes d'échanges atteignant 3 milliards d'euros.

Sur les valeurs en hausse, Legrand a mené la marche avec une progression, de 1,49%, suivi de près par Schneider Electric, Sanofi et TotalEnergies enregistrant des gains de 1% environ.

En revanche, Edenred, spécialiste des solutions de paiement, a connu un recul de 4,22%, influencé par une couverture négative initiée par la banque Jefferies qui le classe en "sous-performance". Le courtier justifie cette décision en soulignant l'atténuation progressive des pressions inflationnistes et l'augmentation de la concurrence dans le secteur clé des chèques-repas.

On retrouve ensuite Capgemini en baisse de 2,09% puis Teleperformance qui marque une pause après 3 séances de hausses consécutives.

Sur le SBF 120, CGG, l'entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol, voit son cours grimper de 7,63%, le groupe a annoncé la première vente par sa filiale sismique, Sercel, de son nouveau système d'acquisition terrestre 528, à l'entreprise pétrolière turque, TPIC.



Dans la même tendance, Air France-KLM affiche une augmentation de 3,42%, tout comme Valeo en hausse de 2,90%.

À l'opposé, Atos poursuit sa tendance baissière avec une nouvelle chute de 10,66%. Puis Worldline et Sartorius Stedim se retrouvent également en territoire négatif.

Enfin pour terminer, Wall Street a bien évidemment ouvert en fort repli. À l'heure actuelle, le Dow Jones et le Nasdaq perdent tous deux plus de 1%, et ce soir, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera attendu à partir de 20h00.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)