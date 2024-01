information fournie par France 24 • 15/01/2024 à 15:35

Le cyclone Belal a finalement évité l'intérieur des terres de l'île de La Réunion. Après avoir touché terre par le nord, il a longé les côtes nord et est, avant de quitter le sol réunionnais en fin d'après-midi. Même s'il a été moins "cataclysmique" que prévu, plus de 130 000 foyers sont privés d'électricité et 37 000 privés d'eau. Les explications de Julia Sieger.