Le conflit au Soudan est "une guerre d'egos entre deux généraux criminels et corrompus"

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 19:11

Les combats meurtriers ayant éclaté le 15 avril au Soudan entre l'armée régulière et des paramilitaires ont poussé des dizaines de milliers de personnes sur les routes à l'intérieur du pays et dans la région. Le HCR s'attend à ce que des "centaines de milliers" de personnes quittent le pays. Pour une analyse plus approfondie, FRANCE 24 reçoit Mahdi Berair, architecte et homme politique franco-soudanais, et Jean-Brice Muller, porte-parole de France Horizon.