Le Colorado a-t-il le droit "d'influencer, voire déterminer, une élection présidentielle fédérale" ?

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 17:35

Les actes de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le rendent-ils inéligible? Les juges de la Cour suprême américaine ont paru jeudi soucieux de désamorcer cette question explosive en soulevant de multiples objections à la disqualification de l'ex-président. A moins de neuf mois du scrutin présidentiel, l'archifavori des primaires républicaines demande l'annulation de la décision en décembre de la justice du Colorado ordonnant son retrait des bulletins de vote dans cet État de l'ouest du pays. Les commentateurs juridiques se disputent sur la validité comme sur l'opportunité politique d'une telle procédure. Mais tous s'accordent à penser que la cour à majorité conservatrice, échaudée par sa décision controversée de 2000 donnant la victoire au républicain George W. Bush sur le démocrate Al Gore, tient à éviter de prêter le flanc aux soupçons d'ingérence électorale. Pendant près de deux heures, la plupart des juges, indépendamment de leur orientation, se sont bien gardés de s'aventurer sur le terrain miné de la qualification des actes de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole mais ont insisté sur les obstacles juridiques et les potentielles retombées d'une confirmation de la décision du Colorado. Dans cette hypothèse, le président de la Cour, le conservateur John Roberts, s'est inquiété d'une possible réaction en chaîne dans laquelle les États contrôlés par les républicains disqualifieraient à leur tour le candidat démocrate. Décryptage de notre invité Laurent Cohen-Tanugi, essayiste et avocat international et aux barreaux de Paris et de New York.