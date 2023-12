information fournie par France 24 • 19/12/2023 à 13:31

À la tête du "Grand Restaurant", auréolé de deux étoiles au Guide Michelin, Jean-François Piège est l'un des chefs les plus talentueux et respectés de sa génération. À l’occasion des fêtes de fin d’année, il nous fait partager son "Répertoire de recettes" et ses idées pour apprendre à mieux cuisiner à travers "Zéro gaspi" (Ed. Hachette cuisine). Le chef revient aussi de ses engagements, lui qui a été l’un des premiers à alerter sur l’importance de consommer local et des produits de saison.