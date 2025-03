information fournie par France 24 • 27/03/2025 à 18:41

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, a affirmé que Khartoum avait été "libérée", après l'annonce plus tôt de la reprise par ses forces de l'aéroport de la capitale aux mains des paramilitaires. "Khartoum est libérée, c'est terminé", a déclaré depuis le palais présidentiel le dirigeant de facto du Soudan dans un discours diffusé par la télévision publique. L'armée contrôle à présent l'est et le nord du Soudan.