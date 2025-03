Le Canada renforce la sécurité à ses frontières sous la pression croissante des États-Unis

information fournie par France 24 • 03/03/2025 à 11:52

Le geste d'Ottawa n’aura pas fait revenir Donald Trump sur sa décision d’imposer des taxes douanières ravageuses au Canada. Sécuriser la frontière, empêcher le passage de migrants clandestins et de fentanyl vers les États-Unis : le nouveau président américain exige des résultats de la part de ses voisins. Le Canada a donc débloqué 1,3 milliard de dollars pour renforcer les capacités humaines et matérielles de ses agences frontalières. C’est tout l’appareil d’accueil et de contrôle de la plus longue frontière terrestre au monde qui change de visage. Reportage de François Rihouay et Joanne Profeta.