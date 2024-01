information fournie par France 24 • 29/01/2024 à 10:33

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CEDEAO. Les régimes militaires au pouvoir dans ces pays annoncent un retrait sans délai de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. L'Organisation dit attendre la notification formelle et directe de cette décision et appelle à trouver une solution face aux conséquences que pourraient avoir ce retrait.