information fournie par France 24 • 30/03/2025 à 23:28

On a ce dimanche plus de détails sur la dernière attaque de présumés djihadistes contre le camp militaire de la ville de Diapaga, situé à l’est du Burkina Faso. Un nouveau bilan fait état d’une soixantaine de victimes parmi les militaires et leurs supplétifs des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP)—