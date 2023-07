information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 14:36

La 77ème édition du festival d’Avignon est aussi riche que les précédentes, avec plus de 1500 pièces présentées, in et off confondus. Mais c’est la première à voir le jour sous l’impulsion d’un nouveau directeur, le comédien et metteur en scène portugais Tiago Rodriguez. Sa touche s’est vue dans le choix d’une langue invitée, l’anglais, pour répondre au Brexit, dont les effets frappent les troupes britanniques.