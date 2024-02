Laurent Marcangeli (Horizons) : "Le RN n'est pas crédible sur un certain nombre de sujets"

information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 09:31

Plus de trois semaines après l’arrivée de Gabriel Attal, le casting gouvernemental doit être finalisé. Avec plusieurs contraintes : respecter les équilibres. D'une part, du côté des alliés de la majorité Modem et Horizons et de l'autre, en respectant la parité. Et cette question : la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra peut-elle rester à son poste ? C’est dans ce contexte que Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons et député de la Corse-du-Sud.