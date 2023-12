information fournie par France 24 • 12/12/2023 à 11:27

Laure de Roucy-Rochegonde, chercheuse à l’Institut français des relations internationales, spécialiste de la régulation des systèmes d'armes létales autonomes revient sur le rôle de l’Intelligence artificielle dans la guerre en général et plus sphériquement dans la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas.