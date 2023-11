La visite d'Antony Blinken en Turquie illustre l'état des tensions entre Washington et Istanbul

information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 12:34

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont entamé lundi à Ankara leur première rencontre depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Aucune rencontre n'est prévue avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, et des heurts ont éclaté suite à des manifestations anti-américaines, illustrant les tensions entre Washington et Istanbul. Les précisions de Ludovic de Foucaud, journaliste chez France 24 et ancien correspondant en Turquie.