information fournie par France 24 • 05/02/2024 à 15:42

À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le cancer dimanche, nous revenons sur la photobiomodulation, une technique qui permet d’accélérer la cicatrisation et la régénération des tissus, abîmés par les traitements lourds, comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Cette innovation, qui s’annonce déjà comme une percée, est testée depuis deux ans à l’Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, et est utilisée dans 52 hôpitaux en France.