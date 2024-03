La Suède, 32ème membre de l'OTAN, rompt avec sa traditionnelle neutralité

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 09:24

La Suède est le dernier pays à avoir rejoint l'OTAN, le mois dernier. Autour de la mer Baltique, les nations s'inquiètent toutes de ce que Vladimir Poutine pourrait faire, après avoir montré qu’il était capable d'envahir son voisin ukrainien. La Suède a officiellement mis fin à sa neutralité traditionnelle et son Premier ministre a même déclaré à ses concitoyens qu'ils devaient se préparer à la guerre... Le service militaire a également été rétabli en 2018. Nos reporters Julien Sauvaget et Clovis Casali se sont rendus sur l'île de Gotland, considérée par les experts comme l'endroit le plus stratégique de la mer Baltique.