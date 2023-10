La stratégie ESG de Pepsico est-elle convaincante ?

information fournie par Boursorama • 27/10/2023 à 09:41

Acteur majeur de l'agroalimentaire, Pepsico a réussi a s'imposer dans le quotidien des consommateurs avec des marques incontournables. Un positionnement qui pousse le groupe a améliorer l'impact environnemental de son activité mais aussi sur la santé des consommateurs. Quels sont les principaux enjeux pour le groupe ? Les explications de Séverine Lepers, directrice RSE de Pepsico France et Frederic Tassin, directeur Gestion Actions Globales et Thématiques, Ofi Invest AM.

