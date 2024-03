information fournie par France 24 • 17/03/2024 à 23:18

Le Programme alimentaire mondial, le Haut-commissariat aux réfugiés, l’UNICEF et l’OIM joignent leur voix dans un communiqué commun pour donner l’alerte : c’est un mouvement de réfugiés sahéliens sans précédent qui afflue vers les pays côtiers. La dégradation de la situation sécuritaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger a poussé plusieurs milliers de personnes vers l’exil ces derniers mois plus intensément que jamais auparavant.