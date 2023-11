La Silicon Valley, entre crise profonde et optimisme à toute épreuve

information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 14:16

Un simple e-mail et un accès immédiatement révoqué… C'est ainsi que depuis plus d'un an, des milliers d'employés de la Silicon Valley ont appris leur licenciement. Dans la baie de San Francisco, aux États-Unis, les géants de la tech, plombés par une inflation galopante et des recrutements trop ambitieux lors de la pandémie, font face à l'une des plus graves crises de leur histoire. Une crise doublée, il y a quelques mois, d'une panique bancaire, lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite, avant d'être sauvée in extremis. Mais le secteur – connu pour sa résilience – refuse de céder au défaitisme.