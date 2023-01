information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 13:11

Propre et largement accessible, l'énergie éolienne est aujourd'hui l'une des sources d'énergie renouvelable les plus courantes. Il existe toutefois un coût caché : les éoliennes ont une durée de vie étonnamment courte et ne peuvent pas être entièrement recyclées. Comment éviter ce gaspillage ?