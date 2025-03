La saga "La Femme de ménage", véritable phénomène littéraire

information fournie par France 24 • 04/03/2025 à 15:50

Dans cette émission, retour sur le livre qui s'est le plus vendu en France en 2024 : "La Femme de ménage" de l'autrice américaine Freida McFadden. Rencontre aussi avec Denis Morris, photographe de Bob Marley à Oasis, l'oeil du reggae et du rock. Ses clichés sont exposés à la MEP à Paris. Et puis une plongée dans l'exposition "Après la fin. Cartes pour un autre avenir" au Centre Pompidou-Metz. Les œuvres de 40 artistes internationaux remettent en question le récit eurocentré, ancré dans un système colonial à travers des récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes.