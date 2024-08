information fournie par France 24 • 01/08/2024 à 17:38

La Russie a libéré le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien marine Paul Whelan, a déclaré jeudi la présidence turque, dans le cadre d'un échange de prisonniers plus large avec les Etats-Unis et d'autres pays. Les explications de Matthieu Mabin, correspondant France 24 à Washington.