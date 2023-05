information fournie par France 24 • 25/05/2023 à 07:53

A la Une de la presse, ce jeudi 25 mai, la disparition, hier, en Suisse, de la chanteuse américaine Tina Turner, à l’âge de 83 ans. La déclaration de candidature du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à la présidentielle américaine de 2024. Une annonce faite sur Twitter, et qui a viré au fiasco technique. Et le (probable) futur «home sweet home» de Beyone et Jay-Z.