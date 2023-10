La région de Syunik, à la frontière sud de l'Arménie, convoitée par Bakou

information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 10:56

Après la prise du Haut-Karabakh en septembre dernier, l'Azerbaïdjan ira-t-il plus loin ? C’est en tout cas la crainte des habitants du sud de l'Arménie. Ils redoutent que la région de Syunik soit désormais dans le viseur du président Ilham Aliev. Une telle continuité territoriale renforcerait, en outre, le lien entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. C'est d'ailleurs depuis le Nakhitchevan que le président Recep Tayyip Erdogan a célébré la "victoire" au Haut-Karabakh de son plus proche allié, y voyant de "nouvelles opportunités" pour la région. Reportage de Julie Dungelhoeff, Mohamed Farhat et Catherine Norris Trent.