La propagande russe glorifie Poutine, détruit Prigojine et épargne les combattants de Wagner

information fournie par France 24 • 07/07/2023 à 19:22

Deux semaines après le putsch avorté d'Evguéni Prigojine contre le pouvoir à Moscou, la propagande russe a trois objectifs : glorifier l'image de Vladimir Poutine, détruire celle d'Evguéni Prigojine et épargner celle des combattants de Wagner. Les images des perquisitions au domicile et dans les bureaux du chef de la compagnie militaire privée sont passées au crible par les propagandistes russes qui, parfois, s'emportent un peu trop et posent des questions dérangeantes.