La propagande contre les "traîtres" et les "espions" s'intensifie sur fond de procès politiques

information fournie par France 24 • 21/04/2023 à 19:47

Cette semaine, l'opposant et journaliste russe Vladimir Kara-Mourza a été condamné à 25 ans de colonie pénitentiaire pour "discrédit" des forces armées russes, "trahison d'État" et "direction d'une organisation indésirable". Le journaliste américain Evan Gerchkovitch, arrêté fin mars et accusé d'espionnage, risque quant à lui jusqu'à 20 ans de colonie. Ces procès contre ceux que la propagande russe qualifie de "traîtres à la Patrie" et d'"espions" s’accompagnent d’une campagne de haine et de diffamation qu’un historien de l’ONG russe "Memorial" compare aux répressions des années 30 sous Staline.