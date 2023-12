information fournie par France 24 • 27/12/2023 à 23:00

Des échauffourées ont éclaté après une manifestation interdite par les autorités en République démocratique du Congo. L'opposition conteste le processus électoral du dernier scrutin. Au Nigeria, le bilan des attaques dans l'Etat du Plateau grimpe à au moins 198 morts et plus de 500 blessés. Et puis au Bénin, la première école de hockey, fondée il y a un an, est un succès. Son fondateur espère voir un jour son pays devenir champion du monde de la discipline.