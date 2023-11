information fournie par France 24 • 17/11/2023 à 19:36

"L'herbe est verte, et la guerre, c'est mal", nous dit Sergueï Vesselov, un blogueur pacifiste. Pour ses prises de position contre la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, il risque aujourd'hui jusqu'à quinze ans de prison. Hier, une militante pacifiste, Sacha Skotchilenko, a été condamnée à sept ans de prison. Plus de 800 affaires pénales ont été ouvertes en Russie depuis le 24 février 2022 et malgré cela, certains trouvent encore le courage de parler.