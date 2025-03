information fournie par France 24 • 20/03/2025 à 13:31

Dans un entretien accordé à France 24, Joe Raggi, le chef de la diplomatie libanaise, appelle la communauté internationale à "faire pression" sur Israël, afin de mettre un terme à la guerre à Gaza. Il demande aussi "le retrait immédiat, total et inconditionnel" des forces israéliennes présentes sur le territoire libanais, et écarte toute idée de normalisation des relations entre Beyrouth et Tel-Aviv.